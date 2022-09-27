Kaymakam Yenisoy: "Salda’da kirlilik yok"

Burdur Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, "Salda Gölü’nde sararma ve kirlilik yok, göle akan su kaynaklarından dolayı doğal yapısından kaynaklanıyor" dedi.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü’nde oluşan sararma ve kararma iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kaymakam Yenisoy, “Salda Gölü ile ilgili çıkan yosunlaşma-kararma yönündeki asılsız iddialar gölün 300-400 metrelik bir kısmında içilebilir kalitede bir su kaynağı olarak da bilinen ’Sultan Pınarı’ bölgesine ait görüntülerdir. Doğal bir tabiat olayı olarak değerlendirilen bu olay, yeraltı su kaynakları ve göl çevresindeki su kaynaklarının alandaki mevcut ağaç popülasyonundan rüzgarla taşınan organik içeriği yüksek polenlerden kaynaklanıyor. Bölgede herhangi bir işletme bulunmamaktadır" diye konuştu.

"Doğal bir sürecin sonunda oluşuyor"

Daha önce bölgede faaliyetini sürdüren Sultan Pınarı Tesisi’nin 19 Haziran 2020’de 308 sayılı Antalya 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile kaldırıldığını aktaran Yenisoy, “Bununla birlikte Sultan Pınarı isimli su kaynağından Salda Gölü’ne 2 farklı noktadan doğal su akışı bulunmaktadır ve ağırlıklı olarak sarı görüntü bu su akışlarının yakınlarında doğal bir sürecin sonucunda oluşmaktadır. Sultan Pınarı suyu, yöre halkı tarafından yıllardır içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Salda Gölü’nden her ay periyodik olarak su numunesi alınmakta ve su kalitesi izleme çalışmaları yapılmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Salda Gölü Koruma Projesi bünyesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilecek" dedi.

Yenisoy, Salda’nın çok güzel olduğunu ve bu güzelliği yaşaması için herkesi ilçeye beklediklerini sözlerine ekledi.