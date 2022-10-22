Kaymakam Kurt, Üzümlü Sınır Kapısı’nı ziyaret etti

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Üzümlü Sınır Kapısı’nı ziyaret etti.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, beraberindeki Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ile birlikte Üzümlü Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kurt ve beraberindekiler daha sonra Irak Bölgesel Kürt Yönetimi sorumluluğunda bulunan Seri Zeri Gümrük Kapısı’nı ziyaret etti. Yapılacak çalışmaları istişare eden heyet daha sonra buradan ayrıldı.