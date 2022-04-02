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Kaymakam 11 Ağustos sel felaketini anlattı: “İlçemiz açısından kara bir gündü”

Sinop’un Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketini “İlçemiz açısından kara bir gündü” ifadeleriyle değerlendirdi. Pendik, bu yaz ilçede 1,1 milyar liralık çalışma yapılacağını açıkladı.

Çevre 02.04.2022, 11:27
Kaymakam 11 Ağustos sel felaketini anlattı: “İlçemiz açısından kara bir gündü”

Sinop’un Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketini “İlçemiz açısından kara bir gündü” ifadeleriyle değerlendirdi. Pendik, bu yaz ilçede 1,1 milyar liralık çalışma yapılacağını açıkladı.

10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde etkili olan sağanak sonucu taşan Ayancık Çayı, ilçede büyük bir sel felaketine neden oldu. İlçenin tüm karayolu ulaşımı kesilerek, suyun şiddetiyle birçok noktada toprak kayması yaşandı. 24 saatte metrekareye 240 kilogram düşen yağış ile Ayancık deresinden taşan su, önüne kattığı her şeyi götürdü. Köylerle bağlantı sağlayan 28 köprü ile 159 menfezin zarar gördüğü, 16 kişinin de akıntıya kapılarak sürüklendiği felaket döneminde, çatılarda mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri ve helikopterlerle kurtarıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen erzak, ilaç ve giyim yardımları, köylerdeki vatandaşlara helikopterlerle ulaştırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sel felaketinin ardından ilçeye gelerek çalışmaları yönetti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bölgeye koordinatör vali olarak görevlendirildi, Samsun Büyükşehir Belediyesi afetzedelerin yardımına koştu. Devlet, ilçedeki selin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber etti. Selde 16 kişi kayboldu. Kaybolan 16 kişiden 10’unun cesedine ulaşıldı, 6 kişi ise hala kayıp.

“11 Ağustos ilçemiz açısından kara bir gündü”

Sel felaketinde yaşananları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 11 Ağustos tarihini "Kara bir gün" olarak ifade etti. Pendik, “Bir önceki gün etkisini azaltmadan devam eden yağmur, gece daha da arttı. O gece bizler, kaymakamlık, belediye, özel idare olarak vatandaşlarımızın ihbarına yetişmeye çalıştık. İlgili kurumlarla da bilgi alışverişinde bulunduk. Yaklaşık sabah namazına doğru durmuştu sel, açıkçası birinci dalga dediğimiz o dalga durmuştu. Durum değerlendirmesi yapmak üzere sahadan kaymakamlığa geçtiğimiz sırada bizim özel idare şantiyemizdeki arkadaşlarımızın bize ‘imdat’ ihbarları geldi. Çok büyük su baskını olduğu, 9 arkadaşımızın orada mahsur kaldığı, ölümle burun buruna geldiği yönünde. Ondan sonra da arka arkaya devlet hastanemiz, jandarma komutanlığımız ve vatandaşlarımızdan bu konuda ihbarlar geldi, hakikaten çaresizlik içerisindeydik” dedi.

“Ayancık’ın kara ile bağlantısı kesilmişti”

Gelen ihbarların ardı arkasının kesilmediğini anlatan Kaymakam Pendik, “Yollarımız tamamen kopmuş, köprülerimiz yıkılmış, Ayancık’ın kara ile bağlantısı kesilmişti. Adeta bir ada haline dönmüştü Ayancık. Bizler valiliğimiz, bakanlığımızla iletişim içerisine girdik. Dedik ‘buraya kara ve deniz yoluyla ulaşım mümkün değil, ne kadar helikopter varsa insanlarımız şuan çok zor durumda, çok ciddi ihbarlar alıyoruz’ onun için yardım istedik. Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu Bey, yıkık köprülerden geçerek afet bitmeden buraya ulaştı. O andan itibaren helikopterler dolmuş gibi seferler yaptı, hem mahsur kalan insanları kurtardı, hem de ihtiyaçlar için sevkiyatı yaptılar” diye konuştu.

“İkisu Köprüsü yakında açılacak”

İlçenin en önemli 2 köprüsü olan, iki yakayı birleştiren Şevki Şentürk ve Terminal Köprüsü’nün kullanılamaz vaziyette olduğunu dile getiren Pendik, şöyle devam etti:

“Ulaştırma Bakanımız ilk andan itibaren emir talimat verdi, bu köprülerin yapılmasıyla alakalı çalışmalar başladı. Yapım aşaması 2-3 ay sürdü. O süreçte de askerlerimiz portatif köprü kurdular. Daha sonra bunun yetmeyeceğini anladık, sayın bakanımızla kurumlarımız istişare ederek orada bir gecede menfezlerle büyük bir köprü oluşturdu, o bizi rahatlattı. Yine yukarıda İkisu Köprüsü ki o da çok önemli. Türkeli ve Sinop-Bartın yolunu birbirine bağlayan kritik bir köprü. Orada geçici bir geçiş verilmişti lakin köprümüz de tamamlanmak üzere. Yakında bakanımızın teşrifleriyle onları da açacağız.”

Köy yolları yapımına 1,1 milyar liralık bütçe

İlçe merkezinin dışında köy yollarında çok ciddi tahribat oluştuğunu söyleyen Pendik, “İlk aşamada geçişleri vermek suretiyle çok büyük çalışma yaptık, özel idare çok büyük çalışma yaptı. Geçici geçişlerimizi verdik, menfezler koyduk, yollar yaptık ama daha büyük çalışma bu yaz olacak. AFAD, Karayollarına köy yollarının yapımı aşamasında yetki verdi bütçe ayırdı, 1,1 milyarlık onay olduğunu biliyoruz. Yine Devlet Su İşleri, köylerimizdeki dere ıslahını hızlı bir şekilde yaptı, Ayancık Çayı’nın ıslahını da yapacak” ifadelerini kullandı.

Yardımlar hakkında konuşan Pendik, “İlk yaraları sarmak için hem AFAD tarafından hem de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla aktarılan ödeneklerde ilk aşamada direkt vatandaşlarımıza konut, araç, iş yeri açısından yapılan yardım yaklaşık 117 milyon lira. Bunun içinde 50 bin liralık eşya yardımı yapmamızın yanında tüm eşyaları verdik vatandaşımıza, yaklaşık 150 vatandaşımıza verdik. Köy yollarımızın ilk anda stabilizasyonu yapılması için de 60 milyon liralık bir ödeme yaptık, onu da eklersek 177 milyon ilk anda yaraların sarılması için harcama yapıldı. 1 milyar 100 milyonluk Cumhurbaşkanımızın verdiği onay var. Ayancık’ı selden önceki halden daha iyi bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

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