Kayısı çiçeklerinin görsel şölenine ilgi

Dünya Kayısı Başkenti olarak nitelendirilen Malatya, bugünlerde kayısı çiçeklerinin görsel şöleni de sosyal medyada ilgi görüyor.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabına konulan dron ile çekilmiş kayısı çiçeklerinin görsel şöleni videosu da beğenilenler arasında yer alıyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabında, “Dünya Kayısı Başkenti Malatya’mızda kayısı bahçelerimiz çiçek açarak görsel şölen oluşturuyor” diye yazıldı.

Dünyada en fazla Türkiye’de, Türkiye’de ise en fazla Malatya’da üretilen yılda 250-350 milyon Dolar arasında Türkiye’ye döviz girdisi sağlayan kayısı, yılda 50 bin civarındaki ailenin geçim kaynağı durumunda. 8 milyon civarında kayısı ağacıyla yeni sezona hazırlanan Malatya’daki kayısılar, bu yıl kış mevsiminin geç sürmesinden dolayı 20 gün geç çiçek açtı.