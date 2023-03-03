Kayhan, "Hamsi popülasyonu az olduğu için sezon yetersiz geçti"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, av yasağının kalkmasıyla birlikte Eylül ayında kıyı balıkçılığının verimli geçtiğini Kasım ayında ise hamsi popülasyonun az olmasından dolayı kıyı balıkçılığının yetersiz olduğunu ifade etti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 2022-2023 balıkçılık sezonunu değerlendirdi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 2022-2023 sezonu Eylül ayında palamut balığı avcılığının endüstriyel balıkçılık açısından verimli geçtiğini ifade etti. Ancak Kasım ayında hamsi popülasyonun az olmasından dolayı balıkçıların yeterli verimli alamadığını ifade eden Kayhan, çoğu balık çeşidine kota getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan,”2022-2023 sezonu Eylül ayında palamudun erken yapmasıyla kıyı balıkçılığı endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel geçti. Ancak Kasım aylarına geldiğimizde hamsi popülasyonun az olmasından dolayı balıkçılık sektörü şuanda kıyı endüstriyel balıkçılık açısından bir kriz durumundalar. Aşırı derece de pahalı. Yerli balığımız olan istavrit balığımız bile bu derece olmaması, kasasının da 1000 TL satılması hiç görülecek bir şey değil yani. Şimdi hamsi genelde Marmara bölgesinde oldu. Karadeniz’de de Sinop tarafında oldu. Fakat gelişimini sağlayamadığı için hamsi balığı vatandaşımıza pek yansımadı. Ancak fabrikalara yem olarak gidebildi” dedi.

Palamut avcılığının verimli geçtiğini ifade eden Başkan Kayhan, “Bunun yanında devletimiz çoğu balıklara kota getirmesi gerek. Hamsi olmak üzere kota getirmesi gerek. Kota olmadığı sürece balık popülasyonu azalır. Sınırlı avlanma olması gerek. Çünkü seneye bu balığı da göremeyeceğiz. Bunun yanında kıyı balıkçılıkla açısından Mezgit, kalkan, başka halkımıza yansımıyor bu. Çok pahalı. Olmayan çinakop balığının kasası bile 2 bin TL. Balıkçılar umduğunu bulamadı. Endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel geçti. Nedense palamut çok güzel geçti. Kıyılarda av yapmadığı için. Kıyı balıkçılığına yaramadı. Bunun yanında bu balık soğuk hava depolarına atılıyor. Büyük tekneler tarafından. Şimdi endüstriyel balık çok geliştiği için. Sonra balığın olmadığı zaman piyasaya sürülüyor. Bu da pahalı geçiyor. Piyasada soğuk havadan çıkma palamudun 3 tanesi 100 TL. İstavrit hamsi zaten yok. Yani bu sene endüstriyel balıkçılık açısından güzel. Fakat önemli olan kıyı balıkçılığı. Türkiye’de 16 bin 500 tane kıyı balıkçılığı var. Küçük ölçekli balıkçılık oluyor. Karadeniz bu sene fazla yağış olmadığı için balıkçılık açısından zayıf geçti. 2 tane gırgırımız var. Endüstriyel balıkçılık yapan. Onların bir tanesi sezonu kapattı. 1 tane teknemiz var. Onunda Zonguldak’ta ne kadar katkısı olur tartışılır” diye konuştu.