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Kayalıklara sıkışan köpeği nöbetteki korucular kurtardı

ŞIRNAKIN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVA KÖYÜNDE YAKLAŞIK 3 GÜNDÜR KAYALIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN KÖPEK, GÜVENLİK KORUCULARI TARAFINDAN KURTARILDI.

Çevre 10.09.2020, 11:06
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Kayalıklara sıkışan köpeği nöbetteki korucular kurtardı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaklaşık 3 gündür kayalıkların arasında sıkışan köpek, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Yeşilova köyünde nöbete giden güvenlik korucuları, kayalıklar arasına sıkışan köpeğin inlemesini duydu. Hemen hayvanın yanına giden güvenlik korucuları, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpek, daha sonra veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, yaklaşık 3 gündür kayada sıkışmış olan köpeğin güvenlik korucuları tarafından kurtarıldığını söyledi. İnan, "Yapılan sağlık taramasında iki yerinde zorlanmaya bağlı yırtılma ve kurtlanma olduğu görüldü. Gerekli tedavi yapıldı. İki korucumuza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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