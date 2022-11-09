Kaya Kartalı görünümü ile hayran bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 saatlik bir uğraşın ardından ‘Kaya Kartalı’nın beslenmesini görüntüledi. Görüntülenen kartal ihtişamı il adeta görenleri mest etti.

DKMP ekipleri Kaya Kartalı’nı görüntülemek için Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’nda hummalı bir çalışma yaptı. DKMP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ekipler buldukları domuz leşinin yanına güme diye adlandırılan gözetleme noktası yapıp ardından bekleyişe geçtiklerini belirttiler. Ardından ekipler fotoğraf makineleri ve kameralar ile 4 saatin sonunda leşe gelen Kaya Kartalı’nı görüntüleyip, fotoğraflarını çekti. Görüntülenen kaya kartalı ise ihtişamı ile görenleri adeta kendisine hayran bıraktı.

Kaya Kartalı, Atmacagiller familyasından iri bir yırtıcı kuş türü. Ağırlıkları 7 kilograma kadar ulaşıyor. Kaya Kartalı, küçük kemiricilerden tilki ve yaban keçisi yavrularına kadar birçok memeli türle besleniyor. Kayalık ve taşlık arazilere yuva yapan bu tür, avını yakalama esnasında 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.