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Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor
Ağrı’da 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, kavurucu yaz sıcaklarında demire şekil vererek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor
Çevre 02.08.2022, 15:05 02.08.2022, 15:17
Ağrı’nın merkeze bağlı Beşevler mahallesinde bulunan atölyesinde 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatabilmek için teknolojiye direniyor. 40 dereceyi bulan sıcaklarda atık malzemelere de şekil vererek geri dönüşüm sağlıyor.
35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, “Biz burada imalatçıyız, alüminyum doğrama işini yapıyoruz. Cam balkon, demir doğrama imalatı yapıyoruz. Dışarda sıcağın altında çalışıyoruz. Bu işlerin zorlukları var. 35 derece sıcakta çalışıyoruz. İşimizin gereği bu” dedi.