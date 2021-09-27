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Kavşaklar elmalarla süslendi

Kahramanmaraş’ta atölyelerde usta eller tarafından imal edilen elmalar, Göksun ilçesindeki kavşakları süslüyor.

Çevre 27.09.2021, 13:33
Kavşaklar elmalarla süslendi

Kahramanmaraş’ta atölyelerde usta eller tarafından imal edilen elmalar, Göksun ilçesindeki kavşakları süslüyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerindeki çalışmalarıyla kent estetiğini güzelleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler bulvarlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin 11 ilçesinde yer alan 100’e yakın kavşağın yaklaşık 200 bin metrekarelik alanı, botanik ve peyzaj uygulamalarının yanı sıra muhtelif ikonlarla da süsleniyor. Tamamı Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde imal edilen eserler bu defa Göksun’un Otogar kavşağında yerini aldı. İlçeyle özdeşleşen elma figürleri usta ellerde yenilenerek yerlerine yerleştirildi.

Çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise yenilenen kavşakta hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

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