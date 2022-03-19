Kavgacı tavşanların komik halleri fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal alanlarında kavga eden iki tavşanın eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Birbirlerine vurarak kafa tutan iki tavşanın sevimli halleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanına yansıdı. Gecenin karanlığında kaybolan iki hayvanın fotokapana yansıyan görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.