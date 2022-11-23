Kavga eden alageyikler Milli Parklar’ın fotokapanına yakalandı

Kavga eden alageyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

DKMP, sosyal medya hesabından kavga eden alageyiklerin görüntüsünü paylaştı. Görüntüler dikkat çekti. DKMP’den yapılan paylaşımda, “Alageyikler ne yapıyorsunuz, neyi paylaşamıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.