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Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı.
Çevre 03.09.2022, 17:11
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı.
Kastamonu’da öğleden sonra güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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|10
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|10
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|9
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|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
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|4
|7
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|4
|6
|11. Giresunspor
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|6
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|5
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|3
|3
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|3
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|2
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|5
|1
|18. Ankaragücü
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|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
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|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
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|3
|6
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|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
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|4
|5
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|4
|10. Boluspor
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|4
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|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
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|9
|6. Liverpool
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|7. Leeds United
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|8. Fulham
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|9. Southampton
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|14. West Ham United
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|15. Nottingham Forest
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|16. Bournemouth
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|17. Everton
|5
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|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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