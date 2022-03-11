Kastamonu’nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı

Kastamonu’nun sahil kesiminde bulunan ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sahil kesiminde bulunan ilçelerde devam ediyor. Kar yağışı İnebolu, Cide, Küre, Bozkurt, Ağlı, Abana, Seydiler ilçelerinde kar kalınlığı yoğun bir şekilde devam ediyor. Etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar ise kar altında kaldı. Kastamonu İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı İnebolu ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 metreye yaklaştı.