Kastamonu’nun sahil bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

Kastamonu’nun sahil bölgesinde yer alan Cide ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sahil bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Kastamonu’da son 1 haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kar yağışı il genelinde etkili olmaya devam ederken, sahil ilçeleri de kara teslim oldu. Sahil bölgesinde bulunan Cide ilçesinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Belediye ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kastamonu-Cide karayolunun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına geldiğini söyleyen Erdem Demirci, “Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Karayolları yoğun bir şeklide yolları açık tutabilmek için çalışıyor. Açılan yollar ardından kısa sürede tekrar karla kaplanıyor ve kapanıyor. İlçemizde kar yağışı ciddi anlamda etkili oluyor. Yola çıkacak olanlar kesinlikle yanlarında zincir olmadan yola çıkmasınlar” dedi.