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Kastamonu’da yağışlar nedeniyle yola kaya parçaları döküldü
Kastamonu’da iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Boyabat-Hanönü karayolunun Hanönü girişinde yola tepelerden kayalar yuvarlandı.
Çevre 27.06.2022, 12:40
Kastamonu’da iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Boyabat-Hanönü karayolunun Hanönü girişinde yola tepelerden kayalar yuvarlandı.
İki gündür aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle ilçenin bazı köylerine ulaşım sağlayan köprüler zarar gördü. İlçenin Gökceağaç köyü Sarıcalı ve Uncuoğlu mahallelerine ulaşım sağlayan köprü ve Hocavakıf köyüne ulaşım sağlayan köprü selden etkilenerek yıkıldı. Boyabat-Hanönü karayolunun ilçe girişinde tepelerden yuvarlanan kaya parçaları ulaşımı olumsuz etkiledi. Yuvarlanan kayalar karayolunda yolu kapatırken ulaşımın sağlanması için belediye ekipleri aralıksız çalışıyor.