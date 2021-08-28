Kastamonu’da ulaşım seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Kastamonu ilinde afetin izlerinin silinmeye başladığını ve hayatın giderek normalleştiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2003 yılından bugüne Kastamonu’da çok önemli projelerin hayata geçtiğine vurgu yapılırken, bir yandan sel felaketinin getirdiği sıkıntıların giderildiği diğer yandan da Kastamonu için kalıcı projelerin planlandığını ve yapımlarının hızla devam ettiği ifade edildi.

221 iş makinesi ve 298 personel çalışmalara devam ediyor.

Kastamonu ilinde sel felaketi nedeniyle 553 kilometre uzunluğundaki 10 adet yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğinin kaydedildiği Bakanlık açıklamasında, bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte 8 adet yolun 35 kilometrelik kesiminde hasarların giderilerek 411 kilometrelik yol kesiminin trafiğe açıldığı ifade dildi. Kalan 142 km uzunluğundaki 2 adet yolda 24,5 km’lik kesimde çalışmalar devam ettiği belirtildi.

142 kilometre uzunluğundaki 2 adet yolun 24,5 kilometrelik kesimde de 221 iş makinesi ve 298 personel ile çalışmaların devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada açılan yollarla ilgili bilgilere yer verildi:

“Cide-Kastamonu yolu üzerinde bulunan ve hasar gören 42 metre uzunluğundaki Valay-1 köprüsünde, İnebolu-Kastamonu yolu üzerinde bulunan 50 metre uzunluğundaki Küre İki çay köprüsünde, Cide-İnebolu yolu üzerinde bulunan 58 metre uzunluğundaki Zarbana Köprüsünde, Kastamonu-Daday-Azdavay yolu üzerinde bulunan 41 metre uzunluğundaki Azdavay Köprüsü ile Ulus-Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan 32 metre uzunluğundaki Kanlıçay köprüsünde ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolu üzerinde bulunan 113 metre uzunluğundaki Abana Köprüsünde ilk andan itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda sıkıntılar giderilmiş ve yollar trafiğe açılmıştır.”

Yapılan açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan 68 metre uzunluğundaki Çatalzeytin Köprüsü yerine Çatalzeytin-Türkeli ilçelerini birbirine bağlayan yolun geçici olarak 2x2 prefabrik menfezler yerleştirilmek suretiyle yapılan köprü ile trafiğe açıldığı, yıkılan tüm köprülerin yerine yapılacak kalıcı projeler için gerekli çalışmaların hızla sürdüğü vurgulandı.

Kastamonu’ya yapılan yatırım 2003’ten bu yana 23 kat arttı

Kastamonu’da 712 km Devlet Yolu, 580 km İl Yolu olmak üzere toplam bin 292 kilometre yol ağı bulunduğunun altı çizilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Kastamonu’ya daha önceki yıllardan 2002 yılı sonuna kadar toplam 47 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 2003-2021 yılları arasında yüzde 618 artışla 288 kilometre bölünmüş yol daha yapılarak toplamda Kastamonu’nun 334 kilometre bölünmüş yol ağına ulaştırıldı. Kastamonu’da karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 278 milyon TL harcama yapılırken, bu rakamın 2003-2021 yılları arasında yaklaşık 23 kat artışla 6 milyar 742 milyon TL’ye ulaştı. Kastamonu ilinde bugün itibariyle 8 adet proje devam etmektedir. Bu projelerin toplam tutarı 8 milyar 719 milyon TL’dir.”

Bakan Karaismailoğlu "Amacımız en az iki ay içerisinde kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu’da hayatı normale döndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydederken, kapanan yol ve köprülerle ilgili kalıcı projelerin yapımlarının sürdüğünü söyledi. Kastamonu-Sinop arasındaki Çatalzeytin köprüsünün afet nedeniyle yok olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Bu köprümüzün yerinde 24 saati bile bulmayan bir sürede gececi köprümüzü yaparak, faaliyete almıştık. Yine bununla birlikte bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi de hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlara da başlıyoruz. Yine Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yoluna da başlıyoruz. Diğer ulaşım yollarımızı da yine çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Amacımız en az iki ay içerisinde selden hasar gören kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak” dedi.