Kastamonu’da sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkilerken, Ilgaz Dağı’nı ziyaret eden vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Kastamonu’da kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor. Kar yağışı Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları gibi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Gelecek hafta da devam devam edeceği tahmin edilen kar yağışı, zaman zaman il merkezinde de etkili olurken, trafik ekipleri, kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden eğlendiler

Ilgaz Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışına rağmen bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Vatandaşlar kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

“Biraz üşüdük, ama çok güzeldi”

Kar motoruna bindiğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Tülay Sarıoğlu, “Çok güzeldi, iyi sardı. Hava biraz soğuk, biraz üşüdük, ama çok güzeldi. Ben daha önce de Ilgaz Dağı’na gelmiştim, teleferiğe bindim. Çok güzeldi eğlendik, hava soğuk kar yağışı da var” dedi.

"Ilgaz’ı çok beğendik"

Üniversite öğrencisi Mizgin Kaynar da, “Kastamonu gerçekten güzel bir şehir. Arkadaşlarla Ilgaz’a gelmeyi çok istiyorduk. Kış mevsiminde gelemedik maalesef, ama nasip oldu bugün geldik. Gerçekten Ilgaz’ı çok beğendik. Soğuğu biraz fazla, ama gerçekten güzel. Buraya gelmemize değdi, eğlendik. Van’a göre Kastamonu biraz fazla soğuk. Van soğuk deniliyor, ama gerçekten Kastamonu daha soğuk. Teleferiğe bindik çok zevkli ve güzeldi. Teleferik bindiğimize değdi. Manzarası çok güzel. Arkadaşlarla kızağa bindik. Memnun olduk geldiğimize, çok güzeldi, çok güzel eğlendik. Kar yağışı Mart ayında pek yağmazdı, ama bu yıl maşallah her yerde kar çok fazla yağdı. Ilgaz’a da bir hayli fazla yağmış, halen de yağıyor. Kış mevsimini hiç aratmıyor. Çok güzeldi, beğendik buraları” şeklinde konuştu.