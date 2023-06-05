Kastamonu’da şiddetli sağanak 38 köye ulaşımı kapattı

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle 38 köye ulaşım kapanırken, 30 köye de elektrik verilemediği öğrenildi.

Kastamonu’da dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezlerinde su baskınlarına sebep olan sağanak yağış, köylerde de hayatı felç etti. Şehirde can kaybı yaşanmazken, Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşandı, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde ise dere taşması meydana geldi. Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde 1 araç sele maruz kaldı. Ekipler tarafından tedbir amacıyla yol ulaşıma kapatıldı. Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle koptu. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam ediyor.

İlçede 30 köye elektrik verilemediği öğrenildi. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapandı.