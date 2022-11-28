Kastamonu’da selde zarar gören 5 köprü onarılarak trafiğe açıldı

Kastamonu-Şenpazar yolunda selde zarar gören 5 köprü de tamamlanarak trafiğe açıldı.

Etkili olan sağanak yağış sonrasında Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Kesmekayrak ve Derelitekke -2 köprüleri zarar gördü. Bölgede hasarın tespit edilmesinin ardından çalışmalara başlandı. 21 metre uzunluğundaki Kesmekayrak -1 ve Kesmekayrak -2 Köprüsü, 23 metre uzunluğundaki Kesmekayrak-3 Köprüsü, 24 metre uzunluğundaki Kesmekayrak -4 Köprüsü tamamlanarak hizmete açıldı. Yeniden projelendirilen köprülerde, açıklıklar artırılarak aşırı yağışta gelen debinin geçmesine olanak sağlandı. Ayrıca çalışılan kesimde yol platformu 10 metreye çıkarılarak sürüş konforu artırıldı. Köprülerle birlikte 800 metre yol BSK seviyesinde tamamlandı.

Ayrıca, aynı güzergahta bulunan Derelitekke-2 Köprüsü’nün de tamamlanarak hizmete açıldı. Selde hasar gören Derelitekke-2 Köprüsü yeniden projelendirilerek 48 metre uzunluğunda inşa edildi. Ayrıca, yeni yapılan köprüyle birlikte bağlantı yollarındaki imalatlar da tamamlanarak hem yol geometrisi düzeltildi hem de standart yükseltildi. Yeni yapılan köprüyle beraber 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolu da BSK seviyesinde yenilendi.