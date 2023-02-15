Kastamonu’da selde evleri yıkılan hak sahipleri için TOKİ kuraları çekildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan selde evleri yıkılan 546 hak sahibine TOKİ tarafından yapılan yeni evleri kura ile teslim edildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı’nın şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuş ve onlarca bina yıkılarak zarar meydana gelmişti. Zararın meydana geldiği Bozkurt’ta selin izlerini silmek için yürütülen çalışmalar da son aşamaya gelindi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri zarar görenler noter huzurunda kura çekimi ile yeni evlerine kavuştu. Selde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yeni daireleri yapıldı. Bozkurt Kaymakamlık binasında noter huzurunda çekilen kura ile 546 daire hak sahiplerine teslim edildi.

Kura çekimi öncesinde konuşan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ekiplerin bölgede canla başla mücadele ettiğini kaydeden Kaymakam Atıcı, “Allah hepsine güç kuvvet versin. Çok büyük bir acı yaşadık. İnşallah milletimiz böylesine büyük acılar yaşamaz. Bozkurt ilçemizde yaraların sarıldığı gibi inşallah deprem bölgelerinde de yaralar sarılacaktır. Bugün 546 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Allah hayırlı etsin” dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise, Bozkurt afetinde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Çekilen kura ile 546 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Başkan Yanık, “Aradan geçen 18 aylık dönemde konutlarımız bitme aşamasına geldi. Havaların da iyi gitmesi ile birlikte çevre düzenlenmesi birkaç ay içerisinde tamamlanacak ve vatandaşlarımız yeni konutlarına geçecekler. Hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Avni Çakır da, sel afetinin ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde yapılan yeni konutları büyük bir heyecanla beklediklerini fakat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel afeti sonrasında bölgeye gittiğini, böyle bir yıkımın yaşanıp yaşanamayacağını kendi kendine sorguladığını aktaran Vali Çakır, “Yaşadığımız son süreç bin tane Bozkurt desek yeridir. Tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. Oradaki manzaranın tarifi olmaz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bozkurt ilçemizde meydana gelen sel afetinde nasıl Türkiye tek yürek olduysa deprem bölgesi için de Kastamonu olarak elimizden gelen her şey, yapmaya hazırız. Şu ana kadar 250’den fazla yardım aracını bölgeye gönderdik. Bölgeden gelecek taleplere göre yardımlarımızı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar afet bölgesinden 2 bin 500 vatandaşımızı Kastamonu’da misafir ediyoruz. Sizden ricam ilimize gelen misafirlerimize destek olun. Kura sonucunda memnun olmayanlar çıkabilir. Eksikler de olabilir ama ilerleyen süreçte bu eksiklikler giderilecektir. Kimse kusur aramasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 546 konutun hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi.