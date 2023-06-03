Kastamonu’da sel: Araçlar suda sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışların ardından taşan dereler sebebiyle bazı araçlar suda sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı. Pınarbaşı ilçesinde ve Kastamonu-Cide karayolunda taşan dereler sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde etkisini arttıran yağışlar sebebiyle ilçe merkezinde sel yaşandı. Kastamonu’da hayatı durma noktasına getiren sel sebebiyle dereler taştı. Pınarbaşı-Azdavay karayolu ulaşıma kapanırken, Ağlı ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

Pınarbaşı ilçe merkezinde bir araç, sel sularına kapılarak sürüklendi. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan vatandaşları ise Pınarbaşı Belediyesi ekiplerince tahliye edilmeye çalışılıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Pınarbaşı’nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve işlerinin sular altında kaldığını söyleyen Yaşar, “Şu an yaralı ve can kaybımız yok. Mahsur kalan bir ailemiz vardı, onu kurtardık. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar var. Hızlı şekilde mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

Ağlı ilçesinde birçok ev ve işyerini sel basarken, vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

Tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyleyen Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, "İlçemizde yağan dolu ve yoğun yağmur sonrası gelen sel ilçemizi olumsuz şekilde etkiledi. İlçe merkezindeki birçok bodrum katını ve işyerlerini su bastı. İlçemize geçmiş olsun. Allah Vatanımızı ve Milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

Kastamonu-Cide karayolu Sada köyünde Sada Çayının taşması sonucu ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölgede halen sağanak yağışlar etkili oluyor.