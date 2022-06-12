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Kastamonu’da sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 12.06.2022, 17:06
Kastamonu’da sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Aralıklarla etkisini sürdüren ve şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sürücüler, araçlarını kapalı alanlara park etti.

Kastamonu Belediyesi ekipleri de olumsuzluk yaşanan alanlarda önlem aldı.

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