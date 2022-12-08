Kastamonu’da karakılçık buğday ekimi başladı: Tohumları elleriyle toprakla buluşturdular

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kış mevsimi öncesinde karakılçık buğdayı ekimi yapıldı. Geleneksel yöntemlerle ekim yapan çiftçiler, buğdayları elleriyle toprakla buluşturdu.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Kastamonu’da atalık karakılçık buğdayı ekimine başlandı. İhsangazi ilçesinde atalarından kalan mirasa sahip çıkan Vahittin Ciğerci, oğlu Sabahattin Ciğerci ve torunu Yasin Ciğerci, karakılçık buğdayı ekimini geleneksel yöntemlerle yaptı. Elleri ile karakılçık buğdayını toprakla buluşturan çiftçiler, 2023 yılı Temmuz-Ağustos ayları arasında hasat yapacaklarını söyledi.

“Elimizle ekiyoruz, makine kullanmıyoruz”

Buğday yetiştirirken gübre ve makine kullanmadan geleneksel yöntemlerle tarım yaptıklarını söyleyen Vahittin Ciğerci, “Biz buna hiçbir ilaç karıştırmıyoruz. Kendimiz su değirmeninde öğütüyoruz. Bunu biz kendimiz yiyoruz. Ellerimizle ekiyoruz, makine kullanmıyoruz. Buna kılçıksız buğday diyoruz. Kar yağmadan önce ekilir. Temmuz-Ağustos aylarında hasat edilir. Bu hasat edildikten sonra buradan hemen değirmene gidiyor. Siyez ekimi de yapıyoruz, o ata tohumu. Bu dünyanın her yerinde yetişen buğday” diye konuştu.