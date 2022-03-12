Son Dakika
Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul’a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF’ye başvurdu.
Bakan Soylu: "Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık Ukrayna’dan daha zor durumda kalırdık"
Kastamonu’da kar yağışı ve sis etkili oluyor
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Çevre 12.03.2022, 17:57
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor. Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.
Trafik ekipleri, kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kentte kar yağışının gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi. Ayrıca kar yağışı, il merkezinde de zaman zaman etkisini gösteriyor.