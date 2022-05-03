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Kastamonu’da heyelanlı bölgede bulunan 16 binanın yıkımı devam ediyor

Kastamonu’nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel felaketi sonrasında heyelanlı bölgede olduğu tespit edilen 16 binanın yıkımı devam ediyor. Bunun yanı sıra Abana ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarına ise başlandı.

Çevre 03.05.2022, 12:26
Kastamonu’da heyelanlı bölgede bulunan 16 binanın yıkımı devam ediyor

Kastamonu’nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel felaketi sonrasında heyelanlı bölgede olduğu tespit edilen 16 binanın yıkımı devam ediyor. Bunun yanı sıra Abana ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarına ise başlandı.

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu’nun Bozkurt, Abana, Küre ve İnebolu ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abana ve Bozkurt ziyaretinde bir vatandaşların ‘doğalgaz istiyoruz’ sözü üzerine bölgede doğalgazın getirilmesi noktasında söz vermişti. İlçelerdeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği söz üzerine Abana ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarına başlandı. Buradaki çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde Bozkurt başta olmak üzere diğer ilçelerde de doğalgaz alt yapı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan 11 Ağustos’taki sel felaketinin ardından afete maruz kaldığı gerekçesiyle 16 binanın da yıkımı kararlaştırıldı. Yıkım ihaleleri tamamlanan binaların birkaçının yıkımı tamamlanırken, diğer binalarında önümüzdeki günlerde yıkımına devam edileceği belirtildi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Abana Kaymakamı Salih Ağar, “11 Ağustos 2021 yılında Bozkurt ve Abana’yı etkileyen büyük sel afetinden sonra devletimiz tüm imkanlarıyla hem Bozkurt hem Abana hem de Kastamonu’nun diğer ilçelerinde tüm kurumlarıyla beraber çalışmaktadır. Faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu Bozkurt’tan devam etmekte olsa da Abana’da selden dolayı eski günlerine döndürmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Özellikle sel öncesi büyük bir yatırım sonucu ortaya çıkan spor tesislerimiz büyük afette zarar gördüler. Onların yenilenmesi noktasında ihaleler yapıldı. Kapalı Spor Salonlarımız ve halı sahalarımız inşallah Abana gençlerine tekrar hizmet edecektir. Bunun dışında Abana ziyaretinde Cumhurbaşkanımızın Bozkurt ve Abana’da söz verdiği doğalgaz çalışmaları bu hafta itibariyle başladı. Bayramdan sonra inşallah daha büyük ilerleme kaydedecektir. Oradan sonra Bozkurt’a geçecektir. Afete maruz bölgeden dolayı 16 tane binamızın yıkım kararı çıkmıştı. Binalarımızın yıkım ihalesi yapıldı inşallah yakın zamanda yıkımları gerçekleştirilecek. Onun dışında genel bir ilçe gündemi olarak köylerimizin 10 köy 5 mahalle de yol bakım çalışmaları devam etmektedir. Bu sene malumunuz uzun süren bir yağış dönemi nedeniyle köy yollarımızı etkiledi. Tabii ki havaların düzelmesiyle beraber malzemeli bakımlarımızı asfalt ve parke çalışmalarını yapmaya başlıyoruz. Hayatını kaybedenlerden Allah rahmet eylesin kalanlarına sabırlar diliyorum. Devletimiz her noktada Türkiye’nin her bölgesinde varlığını göstermektedir. TOKİ’siyle AFAD’ıyla çevre şehirciliğiyle İçişleri Bakanlığı personeliyle her noktada devletimiz varlığını göstermektedir. Allah devletimizin eksikliğini vermesin” dedi.

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