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Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu
Kastamonu’da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çevre 03.09.2022, 16:16
Kastamonu’da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’da, güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kapalı alanlara araçlarını kaçırmaya çalıştı. Yağışlı hava bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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