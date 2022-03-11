Kastamonu’da 420 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 420 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu’da gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı sebebiyle merkez ilçeye bağlı 41, Abana ilçesinde 9, Ağlı ilçesinde 12, Araç ilçesinde 14, Azdavay ilçesinde 36, Bozkurt ilçesinde 31, Cide ilçesinde 36, Çatalzeytin ilçesinde 39, Devrekani ilçesinde 15, Doğanyurt ilçesinde 23, İhsangazi ilçesinde 7, İnebolu ilçesinde 72, Küre ilçesinde 31, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 6, Şenpazar ilçesinde 19, Taşköprü ilçesinde 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 420 köye ulaşımın sağlanamadığı Kastamonu’da 4 bin 565 kilometrelik köy yolu kapalı durumda bulunuyor. Kastamonu İl Özel İdaresi, belediyelere bağlı kar timleri ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.