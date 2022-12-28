Kastamonu’da 4 büyüklüğünde deprem

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Tosya ilçesi ve Kastamonu il merkezinde hissedildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi deprem meydana geldi. AFAD tarafından deprem büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Saat 10.45’te merkez üssü Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde, 1.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tosya ilçesi, Kastamonu il merkezi ve Çorum’un Kargı ilçesinde hissedildi.

Deprem sebebiyle hiçbir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.