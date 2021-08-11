Kastamonu Araç Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya yapılan Araç Barajı’nda sona yaklaşılıyor.

DSİ Kastamonu’ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda inşaatı süren Kastamonu Araç Barajı’nda sona yaklaşılıyor.

“156 bin 500 dekar arazi, 20 köy ile 1 il taşkından korunacaktır”

Kastamonu Araç Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Kastamonu Araç Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 33 bin 580 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak Ayrıca 156 bin 500 dekar arazi, 20 köy ile 1 il taşkından korunacaktır. 5 MW Kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

"Ülke ekonomisine yıllık 46 milyon 830 bin 772 TL katkı sağlayacak"

Baraj derivasyon tünelinin kazı ve destekleme imalatları ile beton imalatları ve tünel enjeksiyonu, Dolusavak kazıları ve beton imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 81.55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 milyon metreküp olan Kastamonu Araç Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 46 milyon 830 bin 772 TL katkı sağlanması hedeflenmekte” ifadelerine yer verdi.