Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli Kasım ayı yağışları normalinin altında, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlar normaline göre yüzde 21 azalırken, geçen yıl Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 32 artış gösterdi. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 65 azalma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kasım ayı yağış raporunu açıklandı. Rapora göre Türkiye geneli Kasım ayı yağışları normalinin altında, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlar normaline göre yüzde 21 azalırken, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 32 artış gösterdi. Bölge geneli yağışlar, İç Anadolu Bölgesi’nde normali civarında, diğer bölgelerde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 65 azalma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Kasım ayı yağışları İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri, Antalya çevreleri, Isparta’nın güney kesimlerinde normaline göre yüzde 40’tan fazla artış gösterirken, Güneydoğu Anadolu ve Hatay, Osmaniye Burdur, Artvin çevrelerinde normallerine göre yüzde 60‘tan fazla azalma gösterdi. İl genelinde en fazla yağış 112.0 mm ile Rize’de, en az yağış 9.5 mm ile Kilis’te kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları Türkiye geneli kasım ayı normali 8.3 gün iken, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi’nin büyük bölümü, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Antalya, Muğla, Ağrı, ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

Bölgeler ise şu şekilde açıklandı:

"Marmara

Bölgenin Kasım ayı yağışı 64.0 mm, normali 72.4 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 22.3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 12 azalma, 2020 yılı Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin kasım ayı yağışı 60.6 mm, normali 68.8 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 8.2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 12 azalma, 2020 yılı Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin Kasım ayı yağışı 59.0 mm, normali 77.2 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 42.5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 24 azalma, 2020 yılı kasım ayı yağışlarına göre yüzde 39 artma gerçekleşti.

İç Anadolu

Bölgenin Kasım ayı yağışı 35.9 mm, normali 35.1 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 15.3 mm’dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2020 yılı Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artma meydana geldi.

Karadeniz

Bölgenin Kasım ayı yağışı 55.5 mm, normali 67.2 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 48.6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 17 azalma, 2020 yılı Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 14 artma gerçekleşti.

Doğu Anadolu

Bölgenin Kasım ayı yağışı 34.3 mm, normali 49.8 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 45.5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 31, 2020 yılı Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 25 azalma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin Kasım ayı yağışı 20.4 mm, normali 57.7 mm ve 2020 yılı Kasım ayı yağışı 58.4 mm’dir. Yağışlarda normaline ve 2020 yılı Kasım ayı yağışına göre yüzde 65 azalma gerçekleşti".