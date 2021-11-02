Kasım ayında Kemer sahillerinde turist yoğunluğu

Antalya’nın Kemer ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirmeye başlarken, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Kasım ayına gelinmesine rağmen yerli ve yabancı misafirler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor. Hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Kemer’de bazı turistler sahillerde gezdi, bazıları plajda güneşlendi, bazıları da denize girdi.

“Harika bir yer”

Kemer’de tatil yapan Atıl Tortumlu, 2 Kasım’da bile denize girebildiği için mutlu olduğunu söyledi. Tortumlu, “Kemer’de bu mevsimde denize girmek ve güneşlenmek çok güzel. Kemer harika bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” dedi.