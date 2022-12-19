Kartepe beyaza büründü

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kartepe’de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe’de bulunan kayak merkezi de bembeyaz oldu. Yüksek kesimlerde lapa lapa yağan kar, 1600 rakımlı Kartepe’yi beyaza bürüdü.

O anları görüntüleyen vatandaş, "Bugün 19 Aralık 2022. Kartepe’de kar yağışı başlamış durumda. Şuanda tahmini olarak kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı muhteşem. Kartepe gelinliğini üzerine giydi" dedi.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri de her kış olduğu gibi, bu yıl da yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürecek.