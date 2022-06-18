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Kartalkaya Barajı doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri üzerine kurulan Kartalkaya Barajı doğaseverlerin huzur bulduğu yerlerin başında geliyor.

Çevre 18.06.2022, 13:11
Kartalkaya Barajı doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri üzerine kurulan Kartalkaya Barajı doğaseverlerin huzur bulduğu yerlerin başında geliyor.

Pazarcık ilçesinde bulunan Aksu Nehri üzerinde sulama ve içme temini amacıyla inşa edilen baraj, doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi.

Kartalkaya Barajının huzurlu bir yer olduğunu söyleyen Gürkan Sezgin,"Yaşam boyu bir koşturma içinde bulunduğumuz için çoğu şeye vakit ayıramıyoruz. Bazen arkadaşlarımıza bazen ailemize ama en çok da kendimize vakit ayıramıyoruz. Oysa dışarıda o kadar çok güzellikler var ki keşfedilmeyi bekleyen. Bunlardan bir tanesi de Kartalkaya Barajı. Burası çok huzurlu ve sakin bir ortam" dedi.

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