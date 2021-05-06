Kartal’da yarım asırlık ağaçlara ‘Nefes Borusu’ ile can veriliyor

Kartal Belediyesi ‘Nefes Borusu’ ismi verilen projeyle, susuz ve nefessiz kalması sonucu kökleri genişleyerek yaya ve araç yollarında bozulmalara neden olan yarım asırlık ağaçlara, hem hava hem su veriyor.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar, Kartal Dragos Tepesi ve yakın çevresinde kalan, Orhantepe Mahallesi, Söğüt, Çamlı, Mutlu, Kayın sokağı üzerinde bulunan ağaçları kapsıyor. Çalışmada, ağaçların yer altındaki köklerine yerleştirilen drenaj boruları, dışarıdaki hava ve suyun köklere ulaşmasını sağlayarak, yarım asırlık ağaçlara yeniden can veriyor. ‘Nefes Borusu’ ismi verilen proje sayesinde, ağaçların yaşam alanlarının korunmasıyla beraber, araç yollarında oluşan bozulmaların önüne geçilerek trafik kazası riski en aza indiriliyor.

3. derecede sit alanında yer alan ağaçlara yönelik ‘nefes borusu’ projesi için Kartal Belediyesi, 1 buçuk yıl boyunca İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile resmi yazışmalarda bulundu, yerinde yapılan incelemeler neticesinde orman mühendislerinin raporu onaylandı ve böylelikle çalışmalar başlatılmış oldu.

Çalışma sırasında yoğunluklu olarak fıstık çamı (pinus pinea) ağaçları bulunması nedeniyle alt dal budama işlemleri gerçekleştirilerek tepe tacı formunun daha sağlıklı oluşması ve kök yapısına zarar verilmeden yapılacak havalandırma ile ağacın gelişiminin sağlıklı devam ettirilmesi planlandı.

Ağaç dibi ızgaranın altında kalacak şekilde, drenaj boruları, elle kırılan asfaltın altına doğru yerleştirildi ve drenaj borularının üstü, yıkanmış mıcır ile kaplanarak hava ve su almasının engellenmemesi sağlandı.

Bu kanallar aracılığıyla asfalt çalışması başlamadan, elle işlem yapılarak asfalt içinde kalacak hava boruları yerleştirildi ve böylelikle toprak yüzeyinde yığmaların kaçınılmaz olduğu yerlerdeki ağaç köklerinin alışmış oldukları hava-toprak ilişki alanın devamlılığı hedeflendi.

Öte yandan, Orhantepe Mahallesi’nde; Mutlu, Söğüt, Kayın ve Çamlı Sokak’taki, 221 fıstık çamı ağacında uygulanan çalışmada, bölgedeki kaldırımların tamamı yenilenirken, araç yollarında da asfalt yenileme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 4 bin metre yol ve 8 bin metre kaldırım çalışması da yakın zamanda tamamlanmış olacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, başlatılan çalışmaya yönelik konuşmasında, "Burası Kartal’da Dragos dediğimiz bir bölge. Gördüğünüz gibi yoğun fıstık çam ağaçlarıyla dolu. Bu fıstık çam ağaçları yaklaşık elli altmış yıl önce buraya dikilmiş. Tabii dikildiği dönemde henüz asfalt, beton gibi unsurlar yokmuş ve daha sonra kentleşmeyle birlikte yapılan asfaltlarla ağaçlar nefes alamaz duruma gelmiş. Ve bir süre sonra nefese, nefes almak ve su, suya ihtiyaç duymuş. Bu nedenle asfaltı patlatarak araç trafiğini de tehlikeli duruma düşürür bir durum oluşmuş. Ne yapıyoruz burada, arkadaşlar çalışıyor mesela burada bu çam ağacının gördüğünüz gibi etrafını açarak bir sarı hortum koyuyoruz. Ekolojik dengesi bozulan, toprak altında oksijen ve karbondioksit dengesi bozulan ağacın tekrar eski dengesine kavuşmasını ve köklerin artık asfaltı patlatmak yerine, onlara da bir can. vermiş olacağız. Ve burada aynı zamanda sadece dediğim gibi asfalt değil, asfaltla beraber ağaçların bakım, onarım, beslenme, hava, su ihtiyaçlarını karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Feyman Bumin, Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmadan dolayı teşekkür ederek "Gördüğünüz gibi tüm bu çam ağaçları insan eliyle dikilmiş ve bunun çapları aynı, aynı sıradalar. Uzun yıllar biz bu ağaçları muhafaza ettik ama tabii zaman içinde ağaçlar büyüyüp kökler yolları bozmaya başlayınca bizim geçmiş senelerde çok müracaatımız oldu. Sağ olsun bu belediye ilk önce bu işin idari problemini çözdü. Sonra çevre tabiat kurulundan ilçe il yönetiminden izni aldı ve güzel bir teknik çalışma yaparak detaylı uğraşılarla ağaçları hava vermeye de başladı. Kalıcı bir çözüm için bunu uğraşıyorlar. Bu çözümü üretirken aynı zamanda sakinlerinin ihtiyaçlarını ve uzun vadeli hizmet etmesini sağlıyorlar. Buna dikkat ediyorlar ve kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.