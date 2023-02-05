Kartal Belediyesi kar yağışına karşı teyakkuza geçti

Kartal Belediyesi, muhtemel bir kar yağışına karşı yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda beklenen kar yağışı için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğünde ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bulunan salonda düzenlenen ortak toplantıda bir araya geldi. Toplantıda birim müdürlükleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile tespit edilen olumsuzluklara yönelik anında ve ortak müdahale yürütmek için tamamladıkları çalışmalarını paylaştı. Kar yağışının yoğun olarak beklendiği günler için yapılan program doğrultusunda ilgili müdürlükler tarafından 550 personel görevlendirildi.

Kartal’ın özellikle E-5 üstü riskli noktalarında 12 saatlik iki vardiya halinde yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla teyakkuzda olan ekipler, kar yağışına anında müdahale edecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri ise yağış esnasında kapanma riski olan yollarda 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gündüz ve her akşam hastanelerin, sağlık ocaklarının, nöbetçi eczanelerin, muhtarlıkların ve tüm dini ibadethaneler ile okul içleri ve giriş noktalarına tuz bırakımı sağlanacak.

5 tuzlama aracı, 2 greyder, 8 kepçe, 3 kepçe küreme aracı, 2 küçük kar küreme aracı, 6 tanker, 10 tuz taşıma kamyonu, 20 elle tuzlama transit aracı, 2 bobcat, 1CX1 (küçük kepçe), 2 paletli loder, 2 lastikli loder, 4 ambulans, 7 mobil ikram aracı, 5 hizmet aracı 4X4 ranger, 5 arama kurtarma aracı ve 1 trafik çekici aracı olmak üzere toplam 85 araç, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için teyakkuz halinde. 6 solüsyon aracı ise buzlanmaya erken müdahale etmek amacı ile görev başında.

Öte yandan vatandaşların soğuktan etkilenmemesi amacı ile Kartal Köprüsü’nün bulunduğu yerde, metro girişinde Kartal Belediyesi’nin sıcak çorba ikramları başladı.

Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcılarının yanı sıra Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sivil Savunma, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta, Basın Yayın birimleri müdürleri ile Sosyal Medya ve Komşu İletişim Merkezi’nin temsilcileri katıldı.