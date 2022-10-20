Kars’tan kartpostallık sonbahar görüntüleri

Kars’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler ile akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Dökülen yapraklar üzerinde Kafkas dansı yapan gençler ile türkü eşliğinde genç kıza patisini uzatan sokak köpeği de kameralara yansıdı.

Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlardan Kars Çayı’na düşen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardı.

“Azeri türküye eşlik etti”

Konservatuar öğrencisinin seslendirdiği ‘Gel Gel Kara Gözlüm’ türküsüyle birlikte bir kız öğrenciye giderek patisini uzatan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Bir kız, bir erkek öğrenci ise dökülen yapraklar üzerinde Kafkas dansı yaparak sonbaharın güzelliğini gönüllerince yaşadı. O anlar, kameralara yansıdı.

Sonbaharın bütün güzelliğinin yaşandığını ifade eden Tuğba Önal, “Sonbahar, özellikle Baltık mimarisi içerisinde şiir gibi bir ortamı canlandırıyor. Bu mimarinin içerisine her girdiğinizde kendinizden bir parçayı, ruhunuzdan size süzülen bir sürü şeyi anlatıyor. Özellikle bu coğrafyada, böyle bir ortamda sonbaharı yaşamak gerçekten çok güzel” dedi.

Öte yandan, renk cümbüşünün yaşandığı Kars’ta vatandaşlar sonbaharı doyasıya yaşıyor. Birçok vatandaş rengarenk ağaçlar arasında fotoğraf çekiliyor.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, sonbaharın bütün renklerini bir arada insanlara yaşatıyor.