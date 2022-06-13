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Kars’tan doğuyor Hazar Denizi’ne dökülüyor

Kars’tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay’dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi’ne dökülüyor.

Çevre 13.06.2022, 08:56
Kars’tan doğuyor Hazar Denizi’ne dökülüyor

Kars’tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay’dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi’ne dökülüyor.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesinde yaz güzelliği görenleri adeta büyülüyor.

Çıldır Gölü’nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı’nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluşarak, Iğdır ve Ermenistan sınırlarının birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras nehri sularıyla İran ve Azerbaycan’ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’ne karışıyor.

“Döne döne gidiyor”

Etrafında koyun ve kuzu seslerinin yükseldiği, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle birleşerek deli gibi akan Arpaçay menderesinin kıvrıla kıvrıla aktığını belirten vatandaşlar, “6-7 köyü geçiyor, böyle döne döne, güzel şekil kendine vere vere Ermenistan’a kadar gidiyor.

“Doğal güzelliğiyle renk katıyor”

Arpaçay menderesinin çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu su Çıldır Gölü’nden akıp gelmekte, güzel menderesler oluşturarak gelmekte, köyleri geçerek Ermenistan sınırına Arpaçay Barajı’na dökülüyor. Hayatımıza renk katıyor. Doğal güzellikleriyle de renk katıyor” diye konuştu.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesi, havadan görüntülendi. Hayvanların su ihtiyacını karşıladığı, çobanların etrafında dolaştığı menderes kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

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