Kars’ta yılkı atlarının yem bulma mücadelesi

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yılkı atlarının da yem bulma mücadelesi başladı. Kent merkezine yakın ovalara gelen yılkı atları havadan görüntülendi.

Kentte son iki gündür etkili olan yağmur ve kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kars’ta yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle birlikte kent merkezine yakın ovalara indi.

Gruplar halinde yerleşim yerlerinin yakınına inen yılkı atları, hem kendilerini kar ve soğuktan korumuş oldu, hem de yaklaşan kış öncesinde karınlarını doyurma imkanı buldu.

Kars’ın Dikme köyü ve Mezra köyleri yakınlarına kadar yiyecek bulmak için gelen yılkı atları havadan görüntülendi.