Kars’ta tuttuğu balıklarla geçimini sağlıyor

Karslı balıkçı tuttuğu balıklarla geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 25 yıldır Aygır Gölü’nde balıkçılık yapan Nurhak Yazar, sabah erken saatlerde sandalla göle açılarak bir gün önce attığı ağları çekiyor. Rastgele diyerek ağları çeken Nurhak Yazar, çıkan balığı Susuz ilçesinde satarak hem ailesini geçindiriyor, hem de günlük harçlığını çıkarıyor.

Aygır Gölü’nün hırçın dalgalarına inat balıkçılık yapan Nurhak Yazar, tek sorunu ise sandalının su alması, bir taraftan ağlarını atan Nurhak Yazar, diğer taraftan sandalına dolan suyu boşaltıyor. Yalnız olarak gölde balıkçılık yaptığını ifade eden Nurhak Yazar, havaların soğumasıyla birlikte balık avlamanın zor olduğunu söyledi.

“Allah bereket versin harçlığımızı çıkarıyoruz”

Her sabah soğuk havaya rağmen çocuklarının rızkını çıkarmak göle açıldığını belirten balıkçı Nurhak Yazar, “Bugün biraz bereketli geçti, yaklaşık 10 kilo balığım var. Allah bereket versin. Havalar baya bir soğudu, balıklar dibe gitti. Allah bereket versin, harçlığımızı çıkarıyoruz” dedi. Öte yandan Kars’ın Susuz ilçesi sınırları içinde yer alan ve bir volkanik set gölü olan Aygır Gölü denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunuyor.

Her sabah ‘kısmet’ diye denize açılan Nurhak Yazar, bir gün önce göle attığı ağları topluyor. Bazen kilolarca balık tutan Yazar, bazen ise eli boş dönüyor. Balıkçı Nurhak Yazar, göl donunca ise buzu kırarak balık avlıyor.