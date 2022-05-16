Kars’ta tilkinin kedi ile sınavı kameraya yansıdı. Bir onda karşısında kediyi gören tilki, bir süre şaşkınlık yaşadı.

Dereiçi mevkiinde bulunan Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı binası arkasında yiyecek arayan kızıl tilki, bir anda kedi ile karşı karşıya kaldı. Ne yapacağı şaşıran tilki biraz uzaklaşarak kediyi izlemeye başladı. İkisinin de birbirinden korktuğu karşılaşma anı öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Birbirlerine yaklaşmaktan korkan tilki ile kedi, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu. O anlar anbean öğrenciler tarafından cep telefonuyla çekildi.