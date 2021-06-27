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Kars’ta tarlalarda açan ’sarı çiçekler’ görsel şölen sundu

Kars’ta tarlalarda açan sarı çiçekler görsel şölen sundu. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüyle görenleri büyüledi..

Çevre 27.06.2021, 08:35
Kars’ta tarlalarda açan ’sarı çiçekler’ görsel şölen sundu

Kars’ta tarlalarda açan sarı çiçekler görsel şölen sundu. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüyle görenleri büyüledi..

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde tarlaları adeta bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

“Bir renk şöleni sunuyor”

Kars’ın güzelliğiyle insanları büyülediğini ifade eden vatandaşlar, “Şu anda bir çiçek tarlasının içerisindeyim. Muhteşem bir görüntü var. Sarı çiçekler açmış, doğanının bize bahşettiği güzellik, bir renk şöleni sunuyor. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. Tabi ki Kars’tayız, Kars’ta böyle yerler çok ama burası nadide bir yer, bir tarla, çiçek tarlası, harika bir görüntü var. Müthiş derecede insanın enerjisini alıyor. Bu kısıtlı günlerde koronanın verdiği stresi azalttı diyebilirim” dedi.

Arpaçay’a bağlı Doğruyol köyündeki tarlalarda açan sarı çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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