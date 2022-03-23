Kars’ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor.

Kars’ta kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte özellikle köylerde yaşayan vatandaşların da zorlu sınavı başladı. Vatandaşlar, bir taraftan karla mücadele ederken, diğer taraftan da günlük yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor. Evlerinin önünde biriken metrelerce yükseklikteki karı küreyen vatandaşlar, daha sonra ahırlarda bulunan hayvanlarının yiyeceklerini taşımaya başladı. Bir kedinin kara batarak yürümesi ise kameralara yansıdı.

“30 yıldır böyle kar yağmamıştı”

Kars’ta metrelerce kar olduğunu, son 30 yılda mart ayında bu kadar çok kar yağmadığını belirten Mahmut Bilgir, “Ne söylememi bekliyorsun. 30 yıldır Kars’ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında” dedi.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.