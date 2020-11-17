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Kars’ta soğuk, Sarıkamış’ta kar yağışı

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Sarıkamış güne kar yağışıyla başladı.

Çevre 17.11.2020, 10:33
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Kars’ta soğuk, Sarıkamış’ta kar yağışı

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Sarıkamış güne kar yağışıyla başladı.

Hava sıcaklığını eksi 9 dereceye düştüğü Kars’ta inşaat işçileri ısınmak için ateş yakarken, Susuz Çayı buz tuttu. Sarıkamış’ta ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kars’ta yüksek kesimlere yağan kar beraberinde de soğukları getirdi. Geceleri hava sıcaklığı eksi 9 dereceye düşerken, kentte Susuz Çayı buz tuttu. İnşaatta çalışan işçiler ise aşır soğuktan olumsuz etkilendi. İşçiler ısınmak için ateş yaktı. Ateşin başına toplanan işçiler sırayla ısınarak işlerini yapmaya çalıştı.

Sarıkamış güne kar yağışıyla başladı

Öte yandan Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış güne kar yağışıyla başladı. İlçede yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta hava sıcaklığı eksi 2 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın kentte etkili olması bekleniyor.
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