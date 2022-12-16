Kars’ta sis hayatı olumsuz etkiliyor

Kars’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

Adeta göz gözü görmediği kentte sabah erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlara sis sürprizi ile karşılaştı. Sis altında yürüyen vatandaşlar özellikle karşı karşıya geçmekte zorluk çekerken, belirli noktalarda bulunan trafik ekipleri ise araç ve yaya geçişlerinin kontrollü yapılmasını sağladı.

Sisten il dışına çıkacak sürücülerde olumsuz etkilendi. Trafik ekipleri kent dışına çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunun bazı bölgelerinde ise görüş mesafesinin olmadığı uyarısını yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan kentte sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.