Kars’ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, tarihi Kars Kalesi de sis içinde kayboldu.

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte kale ve kilise sisten dolayı adeta kaybolurken, vatandaşlar sisli havada tarihi bölgede geziye çıktı.

Kentte etkili olan sis, bazı yerlerde trafiği durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent dışına çıkan sürücüler ise trafik ekiplerince dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.