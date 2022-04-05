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Kars’ta sel felaketi
Kars’ta sel felaketi devam ederken, kent merkezinde sular altında kalan evler havadan görüntülendi.
Çevre 05.04.2022, 10:47
Kars’ta sel felaketi devam ederken, kent merkezinde sular altında kalan evler havadan görüntülendi.
Kars’ta eriyen karlar, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Aydınlıkevler Mahallesi içinden geçen su kanalının taşmasıyla birlikte bölgede bulunan 30 ev, sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar ise gece sokakta geçirdi.
Öte yandan, sel altında kalan Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi.