Kars’ta sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Kars’ta selin vurduğu bölgede yaralar sarılıyor. Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği bölgeye gelen AK Parti Kars il Başkanı Adem Çalkın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kars’ta karların erimesiyle birlikte Aydınlıkevler ve Subatan yolu mahallelerinde yaklaşık 50’ye yakın ev ve ahırlar sular altında kalırken, AFAD, DSİ, UMKE, itfaiye ve Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“Devletin bütün imkanları seferber edildi”

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Kamil Metin, “Devletin bütün kurumları burada, yardımcı oldular bize sağ olsunlar” dedi.

Selin vurduğu Aydınlıkevler Mahallesi’ne gelen AK Parti Kars il Başkanı Adem Çalkın, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti milletvekillerinin de geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Çalkın, vatandaşların zararlarının kısa sürede karşılanacağını belirtti.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan’dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çalkın, “Birkaç gündür yoğun kar yağışından sonra biriken karların erimesi sonucunda derelerimizin taşmasıyla bu mahallemizde hiçbirimizin istemediği bir şekilde maalesef evlerimiz ve hayvan barınaklarımız su altında kaldı. Devletin bütün kurumları hemen vatandaşlarımızın hizmetine geldi” dedi.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Çalkın, “Biz de bugün burada Aydınlıkevler sakinleriyle birlikte AK Parti il teşkilatı olarak bakanımız ve milletvekilimizle birlikte onlarla iletişim kurarak buradaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Eksikliklerini tespit ederek bir an önce normale çevirmek için elimizdeki imkanları seferber etmek için buradayız” diye konuştu.

Bir süre mahalleyi gezen Başkan Çalkın ve beraberindekiler, daha sonra mahalleden ayrıldı.

Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın selin oluştuğu ilk günden itibaren gerek mahalle sakinleriyle telefonda görüşmesi ve gerekse bizzat mahalleye giderek vatandaşların sorunlarına ortak olması mahalle sakinlerince takdirle karşılandı.