Kars’ta sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları böyle görüntülendi

Kars’ta sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Kars’ta çiçek açan ayçiçeği tarlalarının sarı ve yeşil tonlara bürünmesiyle ortaya masalsı manzaralar çıkarken, seyri doyumsuz görsel şölen sunuyor.

Kentte çitçilerin ilk defa ektiği yağlık ayçiçeği tarları çiçek açmasıyla birlikte vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunu kullanan vatandaşlar, ayçiçeği tarlarının bulunduğu bölgede araçlarını durdurarak bol bol fotoğraf çekiliyor.

“ilk defa ekiyoruz”

ilk defa yağlık ayçiçeği ektiğini ifade eden çiftçi Murat Demirkaya, “İlk defa ekiyoruz, biz bu işlere yeni girdik. Daha önceden ekenlerimizde vardı. Bizler ekmiyorduk, bilmiyorduk. İlk defa yaptım, çok ektim, aşırı yüke girdim. Bir 600 dönüm çekirdek ektim ama diğeri yağlıktır” dedi.

Ayçiçeği tarları vatandaşların ilgisini çekiyor”

Çiçek açan ayçiçeği tarlarının vatandaşlarının ilgisini çektiğini belirten çiftçi Murat Demirkaya, “Güneşin doğumdan dolayı yönü asfalta bakıyor. Asfalttan baktığınızda tarlalar sarı görünüyor. Onun için merak eden vatandaşlar, fotoğraf çekiliyorlar, ailece gelip içerisinde dolanıyorlar. Kars’ta daha önce böyle bir şey olmadığı için herkesin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar, bakıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan Kars genelinde birçok bölgede ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği, çiftçilerin yeni umudu oldu. daha önce arpa ve buğday eken çiftçiler, bu yıl tarlarının çoğunluğuna ayçiçeği ekti. Ekilen ayçiçekleri çiçek açtı. Çiçek açan ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, seyri doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, seyri doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

(IÇ-AT)