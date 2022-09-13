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Kars’ta mest eden dolunay manzarası

Kars’ta akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı.

Çevre 13.09.2022, 09:21
Kars’ta mest eden dolunay manzarası

Kars’ta akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı.

Kars merkez Çamçavuş Köyü’nde dolunayın Kars Barajı’na yansıması adeta mest etti. Evlerin üzerinden yükselen ve suya yansıyan dolunay kameralara yansıdı.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta evler ve baraj gölüyle bütünleşen dolunay, daha sonra bulutların arkasına girerek kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.

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