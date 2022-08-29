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Kars’ta leyleklerin göç molası kamerada
Kars’ta göç eden onlarca leyleğin molası kameralara yansıdı.
Çevre 29.08.2022, 14:00
Kars’ta göç eden onlarca leyleğin molası kameralara yansıdı.
Başka illerden gelerek Kars üzerinde sıcak memleketlere göç eden onlarca leylek mola vermek üzere Kars Çayı’nın geçtiği Dikme köyü merasına indi. Sıcak havadan etkilenen ve yere inen onlarca leylek cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Kars Çayı’ndan su ihtiyacını karşılayan ve bir süre dinlenen leylekler, vatandaşlar tarafından rahatsız edildiklerini hissettikleri an uçarak bölgeden uzaklaştı.
Bir süre gökyüzünde süzülen leylekler daha sonra gözlerden kayboldu. Göç eden leyleklerin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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